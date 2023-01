Acidente entre carro e carreta na Dutra causa lentidão em São José dos Campos, SP

Colisão aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (25), no Km 146. Duas pessoas ficaram feridas. Acidente entre carro e carreta causa lentidão na Via Dutra em São José dos Campos

Pedro Portinari

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta provocou lentidão na manhã desta quarta-feira (25) na Dutra em São José dos Campos. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu na altura do Km 146 na pista sentido São Paulo, próximo ao viaduto da Avenida dos Astronautas. Às 8h, o congestionamento era de cerca de 4,5 quilômetros.

Por causa do acidente, o trânsito também ficou dentro da cidade, com muitos motoristas desviando o trajeto pela Vila Industrial.

Acidente entre carro e carreta gera lentidão na Via Dutra em São José dos Campos

Peterson Grecco/ TV Vanguarda

Acidente entre carro e carreta na Via Dutra em São José dos Campos

Pedro Portinari

Vito Califano