Acidente entre carro e moto deixa homem ferido em Três Rios

Batida aconteceu no bairro Morada do Sol. Segundo a Polícia Civil, motociclista sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição. Um acidente entre um carro e uma moto deixou um homem ferido na tarde desta quinta-feira (2) em Três Rios (RJ). A batida aconteceu na Rua Eduardo Catér, no bairro Morada do Sol.

Segundo a Polícia Civil, o motociclista sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição.

Procurada pelo g1, a unidade de saúde informou que o paciente passou por atendimento médico e recebeu alta poucas horas depois.

O trânsito foi afetado durante o atendimento da ocorrência, mas foi normalizado em seguida. Até a publicação desta reportagem, as circunstâncias do acidente eram desconhecidas.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vito Califano