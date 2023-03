acidente-entre-carro-e-moto-deixa-motociclista-ferida-em-barra-mansa

Batida aconteceu no Centro. Vítima trabalhava como motogirl quando foi atingida. Motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma mulher ferida na noite de domingo (5) em Barra Mansa (RJ). A batida aconteceu na Avenida Dário Aragão, no Centro.

A vítima, de 39 anos, pilotava a moto. Ela estava trabalhando como motogirl quando foi atingida.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa. Segundo a corporação, ela sofreu ferimentos no joelho.

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia informado o estado de saúde da paciente até o começo da manhã desta segunda-feira (6).

Ainda de acordo com os bombeiros, o motorista do carro envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro à vítima.

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa. Até a publicação desta reportagem, não havia informações se o homem foi encontrado.

