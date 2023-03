acidente-entre-carro-e-moto-deixa-um-morto-e-um-ferido-em-volta-redonda

Batida aconteceu na Beira Rio, na altura do bairro Vila Mury. Vítima, de 21 anos, foi socorrida em estado grave para o Hospital São João Batista. Uma jovem, de 20 anos, morreu e um rapaz, de 21, ficou ferido em um acidente envolvendo um carro e uma moto na noite de sábado (11) em Volta Redonda (RJ).

A batida aconteceu por volta de 21h30, na Avenida Adalberto de Barros Nunes, a Beira Rio, na altura do bairro Vila Mury.

As vítimas estavam na motocicleta. Segundo o Corpo de Bombeiros, a jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Ainda de acordo com a corporação, o rapaz foi socorrido para o Hospital São João Batista. Procurada pelo g1, a unidade médica informou que o paciente sofreu fraturas na coluna e no tórax, estava intubado em ventilação mecânica e seguia internado em estado grave na manhã deste domingo (12).

O trânsito chegou a fluir em meia pista durante o atendimento da ocorrência, mas normalizou logo em seguida.

Até a publicação desta reportagem, a dinâmica do acidente era desconhecida.

