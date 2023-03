Acidente entre carro e motos mata um e deixa dois feridos em São Sebastião, SP

As duas pessoas feridas foram socorridas e levadas ao hospital pelo Samu. Um acidente envolvendo um carro e duas motos matou uma pessoa e deixou outras duas gravemente feridas na noite desta sexta-feira (24) na Rio-Santos em São Sebastião (SP).

O acidente aconteceu por volta das 18h50 na altura do Km 117. As circunstâncias não foram informadas.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência.

Segundo o Samu, uma pessoa morreu e as vítimas feridas foram levadas para UPA Central de São Sebastião .

