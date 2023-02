Acidente entre carro e ônibus deixa quatro pessoas feridas em Mendes

Batida aconteceu na Avenida Luciano Medeiros, no bairro Alto do Chafre. Um acidente entre um carro e um ônibus deixou quatro pessoas feridas na noite de terça-feira (7) em Mendes (RJ).A batida aconteceu na Avenida Luciano Medeiros, no bairro Alto do Chafre.

Segundo a polícia, o motorista do ônibus contou aos agentes que o condutor do automóvel invadiu a contra mão e colidiu de frente com o coletivo.

As vítimas estavam no carro. O motorista foi socorrido com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Santa Maria. Já os três passageiros, uma jovem, de 21 anos, e seus dois filhos, foram levados por populares para o Hospital Nelson Salles, em Paulo de Frontin (RJ), cidade vizinha.

O g1 entrou em contato com as unidades médicas para atualizar o estado de saúde dos pacientes e aguarda resposta.

O trânsito ficou lento durante o atendimento às vítimas, mas foi normalizado em seguida.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vito Califano