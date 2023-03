Acidente entre carro e ônibus deixa três feridos em ponto na zona Norte de Ribeirão Preto, SP

Colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (10) na Vila Albertina. Veículo do transporte coletivo bateu em automóvel estacionado, dizem bombeiros. Vítimas foram socorridas. Ônibus atropela três pessoas em ponto de ônibus na zona Norte de Ribeirão Preto, SP

Um acidente entre um carro e um veículo do transporte coletivo terminou com três pessoas feridas em um ponto de ônibus na Vila Albertina, zona Norte de Ribeirão Preto (SP), na manhã desta sexta-feira (10).

Segundo o cabo do Corpo de Bombeiros Fernando Viana, o ônibus da linha Vila Albertina (R/208) colidiu com o automóvel estacionado na Rua Madeira. Na sequência, o carro, que estava desocupado, acabou atropelando as vítimas.

“Aqui pelo local havia três vítimas: uma com ferimento no pé, outra na cabeça e uma terceira com dores nos ombros. Foram estabilizadas e levadas ao hospital. Todas conscientes e orientadas”, conta o cabo.

Desgovernado, o carro só parou depois de bater no portão de um estabelecimento. Uma mulher atingida pelo veículo sofreu traumatismo craniano, enquanto outra ficou com ferimentos nos braços e nas pernas.

A primeira foi socorrida e levada à Santa Casa. Já a segunda foi socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Por meio de nota, o Consórcio PróUrbano, responsável pela operação do transporte público na cidade, informou que vai verificar a causa da ocorrência.

A colisão

O motorista Wilson Walter Xavier conta que se surpreendeu ao saber que o carro dele tinha atingido as três vítimas. Ele havia retirado a bateria do veículo e ido até um estabelecimento para recarregá-la.

“Parei o carro virando a rua para tirar a bateria para carregar. Atravessei a rua e levei ao lugar onde era para carregar a bateria. Quando ouvi, já tinha um monte de gente gritando e o carro já não estava mais aqui e tinha atropelado três pessoas”, diz.

As causas do acidente devem ser apuradas pela Polícia Civil.

Batida entre carro e ônibus ocorreu nesta sexta-feira (10) em Ribeirão Preto, SP

Naiana Kennedy/CBN Ribeirão

Vito Califano