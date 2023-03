Acidente entre carro e ônibus na BR-101, em Campos, deixa um morto e quatro feridos

Rodovia ficou fechada por uma hora e feridos foram levados para o Hospital Ferreira Machado. Motorista morreu carbonizado em batida com ônibus na BR-101, em Campos

Reprodução redes sociais

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus matou o motorista do carro de passeio e deixou outras quatro pessoas, que estavam no ônibus, feridas na BR-101, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

O carro pegou fogo e as chamas se alastraram rapidamente. O motorista acabou morrendo carbonizado ao ficar preso entre as ferragens do veículo. O acidente ocorreu por volta das 20h30 desta terça-feira (28) no km 53 da rodovia, na altura do bairro Parque Aeroporto. O corpo foi levado para Instituto Médico Legal de Campos.

Vítima ficou presa entre as ferragens e foi carbonizada no veículo após acidente em Campos

Reprodução redes sociais

Os quatro feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo resgate da Arteris, concessionária responsável pela via. O Hospital Ferreira Machado informou que três pacientes que deram entrada na unidade, de 19, 38 e 49 anos, e já receberam alta.

A rodovia ficou fechada nos dois sentidos por, pelo menos, uma hora, causando congestionamento no local.

valipomponi