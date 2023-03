acidente-entre-carros-deixa-idosa-ferida-na-br-393,-em-vassouras

Batida aconteceu na altura do km 238. Segundo a K-Infra, vítima, de 61 anos, foi socorrida para o Hospital Universitário de Vassouras. Um acidente entre dois carros deixou uma idosa ferida na manhã desta sexta-feira (24) na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Vassouras (RJ). A batida aconteceu na altura do km 238.

A vítima, de 61 anos, é a passageira de um dos veículos. Segundo a K-Infra, concessionária que administra a rodovia, ela foi socorrida em estado moderado e encaminhada para o Hospital Universitário de Vassouras.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que a paciente estava estável e seguia internada em observação na tarde desta sexta-feira.

Ainda de acordo com a empresa, os motoristas dos carros e a outra passageira não ficaram feridos.

O trânsito no local não foi afetado durante o atendimento da ocorrência e a remoção dos automóveis.

ERRATA: Inicialmente, a K-Infra informou que as vítimas eram o motorista e a passageira do veículo. Na verdade, apenas a mulher se feriu no acidente. O homem também foi levado ao hospital, mas na condição de acompanhante. A informação foi corrigida às 14h55.

