Acidente entre carros e caminhão deixa dois mortos em Getúlio Vargas

Colisão entre quatro veículos aconteceu na noite de sábado (1º), na zona urbana da cidade. Outras duas pessoas ficaram feridas. Carro envolvido no acidente em Getúlio Vargas

Um acidente entre três carros e um caminhão deixou duas pessoas mortas, na noite de sábado (1º), em Getúlio Vargas, na Região Norte do Rio Grande do Sul. As vítimas foram identificadas como Paulo Adriano Jacobs, 53 anos, e Eliane Scariot, 36, ambos moradores da cidade de Estação.

O acidente aconteceu na zona urbana da cidade. O homem conduzia um Sandero, e a mulher estava na carona do caminhão.

De acordo com informações da Delegacia de Polícia Civil de Erechim, o condutor de um Voyage estava embriagado e invadiu a pista contrária. Ele tentou fugir do local.

Outras duas pessoas ficaram feridas e estão internadas no Hospital Santa Terezinha, em Erechim: um homem de 38 anos, com estado de saúde estável, e uma mulher, que está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. O hospital não informou a idade da paciente.

Caminhão envolvido em acidente em Getúlio Vargas

