Acidente entre carros na BR-406 deixa duas pessoas gravemente feridas em João Câmara, RN

Colisão aconteceu por volta das 22h40 de sexta-feira (3). Outras cinco pessoas foram consideradas ‘vítimas leves’, segundo a PRF. Batida foi frontal na BR-406

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em uma batida entre dois carros na noite de sexta-feira (3) na BR-406 no município de João Câmara, na Região do Mato Grande, no interior do Rio Grande do Norte.

O acidente aconteceu por volta das 22h40 no quilômetro 110 da estrada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi frontal entre um carro do tipo Toyota Hilux, de cor cinza, e uma picape do tipo Nissan Frontier, de cor prata.

Segundo a PRF, duas vítimas foram socorridas em estado grave e outras cinco atendidas com ferimentos leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde da região, mas os hospitais não foram detalhados pela PRF.

