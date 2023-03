Acidente entre dois caminhões e um carro mata 2 pessoas em São Sebastião da Grama; FOTOS

Pelo menos outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o hospital de Vargem Grande do Sul. Acidente entre dois caminhões e um carro mata duas pessoas na SP-344, entre Vargem Grande do Sul e São Sebastião da Grama

Arquivo pessoal

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro matou duas pessoas e feriu, pelo menos, outras duas, na tarde desta sexta-feira (10), na Rodovia Lourival Lindório de Faria (SP-344), próximo a São Sebastião da Grama (SP).

Uma das vítimas morreu no local, outra chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Acidente entre dois caminhões e um carro deixa duas pessoas mortas na SP-344, em São Sebastião da Grama

Arquivo pessoal

No hospital há ainda duas pessoas feridas internadas, uma com fratura exposta e outra com várias lesões.

Um dos caminhões seria de uma rede de supermercados e outro estava carregado com laranjas. As causas ainda serão apuradas.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Rienzo