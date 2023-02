acidente-entre-dois-carros-deixa-idoso-e-mulher-feridos-em-barra-mansa

Batida aconteceu na Rodovia dos Metalúrgicos, na altura do bairro Nove de Abril. Vítimas, de 72 e 41 anos, foram socorridas com ferimentos leves para a Santa Casa. Acidente entre carros deixa dois feridos em Barra Mansa

Reprodução/Redes sociais

Um acidente entre dois carros deixou um idoso e uma mulher feridos na noite desta quinta-feira (16) em Barra Mansa (RJ). A batida aconteceu na Rodovia dos Metalúrgicos, na altura do bairro Nove de Abril.

As vítimas, de 72 e 41 anos, estavam no mesmo veículo. Segundo o Samu, elas foram socorridas com ferimentos leves para a Santa Casa.

O g1 procurou a unidade médica para atualizar o estado de saúde dos pacientes e aguarda resposta.

O trânsito no local fluiu em meia pista durante o atendimento às vítimas, mas já foi normalizado. Até a publicação desta reportagem, a dinâmica do acidente era desconhecida.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

valipomponi