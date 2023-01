Acidente entre dois carros deixa três pessoas feridas na zona Norte de Ribeirão Preto, SP; VÍDEO

Batida nesta quarta-feira (25) foi registrada por câmera de segurança em cruzamento no bairro Ipiranga. Vítimas foram socorridas. Carros colidem em cruzamento na zona Norte de Ribeirão Preto, SP

Um acidente entre dois carros deixou três pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (25) no cruzamento entre as ruas Maranhão e Bahia, na zona Norte de Ribeirão Preto (SP).

A colisão no bairro Ipiranga foi registrada pela câmera de segurança de um estabelecimento. (assista acima)

Pelas imagens é possível ver o momento em que a motorista que está na Rua Maranhão acaba colidindo contra o outro veículo.

Com o impacto, o automóvel atingido vai parar na calçada e bate no muro de um comércio. Ele era dirigido pelo funcionário de um supermercado da região, segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo.

O homem e as duas mulheres que estavam no outro carro sofreram ferimentos leves, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Uma das mulheres foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste, enquanto as outras vítimas foram encaminhadas a um hospital particular da cidade.

A suspeita é de que um dos veículos tenha avançado a sinalização de parada obrigatória. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

