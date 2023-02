Acidente entre dois carros e dois caminhões deixa feridos em rodovia de Bauru

Colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (3) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225). Dois caminhões, um deles carregado com ração animal, se envolveram no acidente em Bauru

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após uma sequência de batidas envolvendo dois carros e dois caminhões na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros em Bauru (SP).

O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (3) no km 230. Segundo a Polícia Rodoviária um dos caminhões estava carregado de biodiesel, mas não houve vazamento.

O outro caminhão transportava ração animal. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, um dos caminhões, com placas de Bariri trafegava em um dos sentidos da via quando se chocou com um carro. Eles atravessaram a pista e acabaram batendo em outro caminhão e outro carro que seguiam normalmente do lado contrário.

Ocupantes dos veículos foram socorridos com ferimentos, um deles em estado grave (acidente Bauru)

Os motoristas foram submetidos ao teste com etilômetro com resultado negativo para consumo de álcool. O caminhão carregado de ração com o licenciamento vencido e foi recolhido para o pátio.

O motorista e passageiro do caminhão que transportava ração e dois ocupantes dos carros sofreram ferimentos e foram encaminhados para o Pronto-socorro Central em Bauru.

Durante a manhã, meia pista deste trecho no km 230 ficou interditado, mas trânsito já flui normalmente no sentido Bauru-Jaú.

