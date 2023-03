acidente-entre-dois-carros-na-dom-pedro-i-deixa-uma-pessoa-com-ferimentos-graves-em-campinas

Vítima foi encaminhada ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Duas faixas precisaram ser interditadas por cerca de uma hora. Acidente com dois veículos na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas

Divulgação/Rota das Bandeiras

Um acidente entre dois carros na Rodovia Dom Pedro I (SP-065) deixou uma pessoa gravemente ferida na manhã deste sábado (11) em Campinas (SP). A colisão aconteceu na altura do km 141, sentido Jacareí (SP).

Segundo a concessionária que administra o trecho, Rota das Bandeiras, um dos carros bateu na traseira do outro, e houve o capotamento em seguida. As faixas da esquerda nos dois sentidos precisaram ser interditadas por cerca de uma hora, mas não houve congestionamento.

A pessoa com ferimentos graves foi socorrida e levada ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp. A ocorrência também deixou três pessoas com ferimentos leves e duas saíram ilesas.

