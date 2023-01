acidente-entre-duas-carretas-congestiona-subida-da-serra-das-araras

Veículos bateram lateralmente na altura do município de Piraí. Ninguém ficou ferido, diz concessionária. Carretas bateram lateralmente

Um acidente envolvendo duas carretas deixou o trânsito lento na subida da Serra das Araras no começo da tarde desta segunda-feira (30). Os veículos bateram lateralmente no trecho da Via Dutra na altura do município de Piraí (sentido São Paulo).

Segundo a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, ninguém ficou ferido.

A estrada chegou a ficar totalmente bloqueada por alguns minutos, mas já estava liberada por volta de 12h15, horário em que o congestionamento começou a se dissolver aos poucos.

Por volta de 13h, não havia mais nenhum reflexo do acidente na estrada, que seguia com trânsito fluindo normalmente, sem nenhum ponto de lentidão;

