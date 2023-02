Acidente entre moto e caminhão deixa dois mortos na Rodovia Anhanguera, em Sumaré

Acidente ocorreu por volta de 5h, informou a Polícia Rodoviária. Acidente na Anhanguera deixa dois mortos em Sumaré

Dois homens morreram após a moto em que estavam bater na traseira de um caminhão que transitava pela Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré (SP). O acidente ocorreu por volta de 5h deste domingo (26).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), os dois ocupantes da motocicleta caíram após a batida. Ambos morreram no local. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia.

A concessionária CCR AutoBAn, que administra a rodovia, informou que foi preciso interditar a via até 9h55 para o trabalho da perícia. Houve lentidão de aproximadamente 500 metros.

