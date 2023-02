Acidente entre moto e caminhão mata jovem de 20 anos em rodovia de Jaú

Testemunhas disseram que vítima pilotava moto em alta velocidade, segundo informações da Polícia Rodoviária. Trecho da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255) precisou ser temporariamente interditado. Um jovem de 20 anos morreu depois de sofrer um acidente na noite de sexta-feira (24), no quilômetro 183 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), em Jaú (SP).

A vítima pilotava uma moto quando bateu na traseira de um caminhão que trafegava sentido Jaú a Bauru, segundo a Polícia Rodoviária.

Testemunhas disseram à polícia que o motociclista estava em alta velocidade. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade da vítima não foi informada.

Devido ao acidente, uma faixa da pista precisou ser interditada por aproximadamente 40 minutos. Na manhã deste sábado (25) o trânsito já estava normalizado.

