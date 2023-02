acidente-entre-motos-deixa-dois-feridos-na-br-364,-perto-de-candeias-do-jamari

Acidente foi na tarde deste sábado (18). Vítimas foram socorridas e levadas ao João Paulo II. Um grave acidente entre duas motos, na tarde deste sábado (18), deixou dois motociclistas gravemente feridos na BR-364, perto da cidade de Candeias do Jamari, região metropolitana de Porto Velho.

Devido ao acidente, um helicóptero do Núcleo de Operações Aéreas (NOA) foi enviado ao local para socorrer as vítimas.

Segundo informações apuradas pela Rede Amazônica, os motociclistas feridos foram levados para o hospital João Paulo II, na capital. Um deles precisou passar por cirurgia no início da noite.

Devido ao acidente, a rodovia federal ficou fechada e um enorme congestionamento se formou tanto no sentido Porto Velho quanto Candeias do Jamari.

Rodovia ficou com grande congestionamento perto de Candeias

WhatsAppp/Reprodução

