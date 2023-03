Acidente entre ônibus e carro deixa homem ferido em Volta Redonda

Acidente aconteceu no bairro Vila Mury. Segundo o Corpo de Bombeiros, vítima, de 48 anos, foi socorrida para o Hospital São João Batista. Acidente entre carro e ônibus deixa homem ferido em Volta Redonda

Divulgação/Guarda Municipal

A vítima, de 47 anos, era o motorista do automóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi socorridoc para o Hospital São João Batista.

Um acidente entre um ônibus e um carro deixou um homem ferido na tarde desta segunda-feira (6) em Volta Redonda (RJ). A batida aconteceu na Avenida Oswaldo Cruz, no bairro Vila Mury.

A vítima, de 48 anos, era o motorista do automóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para o Hospital São João Batista.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que o paciente passou por exames, foi medicado e recebeu alta no início da noite desta segunda.

O trânsito chegou a fluir com lentidão durante o atendimento à vítima, mas já foi normalizado. Até a publicação desta reportagem, a dinâmica do acidente era desconhecida.

