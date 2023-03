Acidente entre ônibus e dois carros deixa mulher ferida na Via Dutra, em Barra Mansa

Batida aconteceu na altura do km 275. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, motorista de um dos automóveis sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para a Santa Casa. Acidente entre carro e ônibus

Um acidente entre um ônibus e dois carros deixou uma mulher ferida na manhã desta quarta-feira (29) na Via Dutra, em Barra Mansa (RJ). A batida aconteceu na altura do km 275.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do coletivo contou que o veículo perdeu o freio durante uma descida e atingiu os dois automóveis.

Ainda de acordo com a PRF, uma mulher, de 48 anos, passageira de um dos carros, sofreu ferimentos leves e foi socorrida para a Santa Casa do município.

O g1 procurou a unidade médica para atualizar o estado de saúde da paciente e aguarda resposta.

O trânsito fluiu no esquema pare e siga durante a retirada dos veículos e o atendimento à vítima, mas já foi normalizado.

Procurada pelo g1, a Viação Cidade do Aço, empresa responsável pelo ônibus, informou que está dando assistência para todos os envolvidos. Leia a nota na íntegra:

“A Viação Cidade do Aço apura o ocorrido em um dos seus veículos nesta quarta-feira, pela manhã, próximo a sua garagem, no Bairro São Luiz/BM, sem ferimentos graves para ambas as partes.

A Viação Cidade do Aço faz questão de ressaltar que está à disposição e presta auxílio não só aos proprietários dos veículos envolvidos, mas também ao seu colaborador”.

Ônibus envolvido em acidente na Via Dutra, em Barra Mansa.

