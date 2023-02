Acidente entre três veículos na Bahia deixa pastor de SE gravemente ferido e esposa e filho mortos

De acordo com a PRF, o acidente envolveu o carro de passeio em que estava a família e outros dois de carga. Acidente deixa pastor de SE gravemente ferido e esposa e filho mortos

Um acidente de trânsito na BR-116, no município de Manoel Vitorino (BA), na tarde dessa quarta-feira (15), vitimou fatalmente um pastor da Igreja Batista Peniel em Aracaju, identificado como Jáson Sosthenes, e a mãe dele, Maria das Graças. O pai de Jáson, Euquias Correia da Silva, que é pastor da mesma igreja e presidente da Convenção Batista Nacional em Sergipe (CBN-SE), ficou gravemente ferido.

O caso foi confirmado pela CBN-SE, que emitiu nota de pesar. Segundo o comunicado, Euquias Correia está internado em uma unidade de saúde com hemorragia.

O translado dos corpos para Aracaju vai ser feito ainda nesta quinta e devem chegar na madrugada de sexta-feira (17). Mãe e filho vão ser velados na Igreja Batista Peniel, onde vai acontecer um culto fúnebre. O sepultamento está previsto para 16 h, na capital.

O acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu o carro de passeio em que estava a família e outros dois de carga em uma curva, no Km 719. Havia nevoeiro e a pista estava molhada.

O carro bateu lateralmente com um veículo de carga que vinha na direção dele em sentido oposto e, em seguida, bateu de frente com outro veículo de carga.

pappa2200