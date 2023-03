Acidente entre um carro e um caminhão na TO 080 deixa motorista ferido

Trecho fica no sentido de Paraíso para Divinópolis. Vítima foi encaminhada ao hospital. Acidente deixou o motorista de caminhonete ferido

Divulgação/Bombeiros

Um acidente entre um carro e um caminhão na TO-080, entre Paraíso e Divinópolis, na tarde desta sexta-feira (24) deixou uma pessoa ferida. O motorista do carro, Pedro Henrique Bobato Rabito, de 37 anos, ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A suspeita é que ele tenha tido fratura na pelve e hemorragia interna. Pedro foi encaminhado ao hospital.

De acordo com os Bombeiros, eles fizeram um corte no veículo, do lado do motorista e do lado do passageiro, para que pudessem retirar a vítima do carro. Os bombeiros encaminharam o motorista ao Hospital Regional de Paraíso.

