Acidente envolvendo caminhão e carro causa lentidão na Dutra em São José dos Campos, SP

Uma pessoa ficou ferida no acidente entre os veículos. Acidente envolvendo caminhão e carro deixa 6,5 Km de congestionamento na Dutra em São José dos Campos

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão provocou congestionamento na manhã desta quarta-feira (15) na Dutra em São José dos Campos (SP). Às 11h10, a lentidão chegava a 6,5 quilômetros na pista sentido São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu por volta das 9h30 na altura do Km 138 na pista em direção a São Paulo. O caminhão colidiu na traseira do carro e se chocou com a barreira de proteção que divide as pistas.

O acidente deixou uma pessoa, que estava no carro, com ferimentos leves. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital da Vila.

Por causa do acidente, o trânsito no local fluía pelo acostamento e equipes da concessionária que administra a rodovia estavam trabalhando para retirar o caminhão.

Acidente envolvendo caminhão e carro deixa 6,5 Km de congestionamento na Dutra em São José dos Campos

