Acidente envolvendo dois carros e dois caminhões congestiona a SP-318 em São Carlos

Engavetamento aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (6). Ninguém ficou ferido. Engavetamento provoca congestionamento na SP-318 em São Carlos

Reprodução/EPTV

Um acidente envolvendo dois carros e dois caminhões provocou congestionamento na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), nesta segunda-feira (6), perto do trevo de acesso à Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em São Carlos (SP). Ninguém se feriu.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

As colisões aconteceram depois que um motorista de um caminhão, que seguia sentido Ribeirão Preto – São Carlos, não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira de um carro, que acabou atingindo outro que estava a frente, que por fim atingiu um caminhão.

O local foi sinalizado e a concessionária fez a remoção dos veículos. No início da noite ainda havia trânsito lento. O trecho já foi liberado.

valipomponi