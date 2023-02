Acidente mata bebê de 6 meses e deixa cinco feridos em rodovia de Iacanga

Outra criança, de um ano, e quatro adultos foram socorridos com ferimentos. Colisão aconteceu na Rodovia Cezário José de Castilho (SP-321). Acidente em Iacanga (SP) deixou criança morta e outros cinco feridos

Um bebê de seis meses morreu e outras cinco pessoas, entre elas uma criança de um ano, ficaram feridas em um acidente no final da tarde de domingo (5), na Rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), em Iacanga (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, um carro atingiu a lateral de outro veículo que seguia no sentido contrário da pista. Todas as vítimas foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Iacanga, onde foi constatada a morte do bebê.

Uma criança de um ano teve ferimentos leves. Os quatro adultos ficaram gravemente feridos com o impacto. As circunstâncias envolvendo o acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Carro ficou destruído após acidente que matou bebê em Iacanga (SP)

Colisão na Rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), em Iacanga (SP), matou criança e feriu cinco

