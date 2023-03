acidente-na-beira-mar-deixa-um-homem-ferido-em-aracaju

Equipes da SMTT, do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para atender à ocorrência. Veículo ficou bastante danificado após o acidente na Avenida Beira Mar, em Aracaju (SE)

SMTT Aracaju

Dois carros colidiram na madrugada deste domingo (12), no cruzamento das avenidas Beira Mar e Tancredo Neves. Um dos motoristas ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT), um veículo seguia pela Beira Mar, no sentido Atalaia, quando um outro veículo que também trafegava na avenida no sentido contrário tentou acessar a Avenida Tancredo Neves e os dois colidiram.

Equipes do Corpo de Bombeiros retiraram o motorista do veículo após acidente em Aracaju (SE)

SMTT Aracaju

O motorista do carro que estava na Beira Mar no sentido Atalaia, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas recusou o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do outro veículo não teve ferimentos.

O cruzamento onde a colisão aconteceu, tem semáforos, mas SMTT informou que ainda não tem informações sobre qual dos motoristas teria avançado o sinal vermelho.

