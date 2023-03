acidente-na-br-235-deixa-duas-pessoas-feridas-em-itabaiana

As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Acidente na BR-235 em Itabaiana (SE)

PRF

Uma colisão entre duas motocicletas na BR-235, deixou dois homens feridos no final da manhã desta sexta-feira (10), no município de Itabaiana, região Agreste de Sergipe.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um homem, de 30 anos, sofreu lesões leves, já um outro, de 45, ficou ferido grave e teve uma das pernas amputadas.

O trânsito ficou bloqueado por um curto período até que as motocicletas fossem retiradas da via e as vítimas socorridas. O trânsito já foi completamente liberado.

Vito Califano