Acidente na BR-290 deixa um morto e quatro feridos em Santo Antônio da Patrulha, diz PRF

Dois carros e um caminhão se envolveram em acidente no km 41 da freeway, no sentido Litoral/Porto Alegre. Feridos foram encaminhados a hospitais de Tramandaí e da Capital. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após um acidente na BR-290, a freeway, entre Glorinha e Santo Antônio da Patrulha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi no km 41 da rodovia, no sentido Litoral/Capital. O acidente envolveu dois carros e um caminhão.

A vítima era a única ocupante de um dos carros, um Honda Civic, e morreu no local. A identidade do motorista não foi divulgada.

Os quatro feridos estavam em um automóvel Mercedes Benz. Dois dos feridos foram encaminhados em estado grave para o Hospital de Tramandaí, no Litoral Norte, a cerca de 53 km do local da ocorrência. Os outros dois passageiros, um em estado grave e outro com lesões moderadas, foram levados para o Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, a 50 km.

Ônibus tomba na ERS-040 em Capivari do Sul

A freeway é a principal rodovia que liga a Região Metropolitana ao Litoral Norte, recebendo milhares de veículos durante o verão.

A PRF chegou a registrar congestionamento de 6 km no local do acidente, onde choveu forte durante a tarde.

Até a atualização mais recente desta reportagem, a PRF mantinha a pista parcialmente bloqueada no sentido Litoral/Capital, para atendimento da ocorrência. As equipes aguardavam a chegada da perícia no local.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Mata