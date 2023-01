acidente-na-rodovia-mogi-dutra-deixa-um-morto-e-um-ferido,-diz-corpo-de-bombeiros

Segundo a corporação, uma motocicleta e um caminhão se chocaram perto do acesso à Estrada do Pavan. Acidente na Mogi-Dutra deixa uma pessoa morta e outra ferida

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente na Rodovia Mogi-Dutra na noite de quarta-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma motocicleta e um caminhão se chocaram na altura do quilômetro 49, sentido Mogi das Cruzes, próximo ao acesso à Estrada do Pavan. Uma das vítimas ficou presa nas ferragens.

Vidro ficou espalhada em parte da pista da Mogi-Dutra por conta do acidente

Reprodução/TV Diário

Em um vídeo enviado para a TV Diário é possível ver que um carro de passeio estava batido. Logo depois o video mostra um caminhão com a cabine capotada, mas a carroceria não tombou. Uma outra carreta estava parada no local. Por conta do acidente, o trânsito na rodovia ficou complicado por volta da meia-noite.

Trânsito ficou parado na rodovia

Reprodução/TV Diário

Vittorio Ferla