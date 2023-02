Acidente na SE-331 deixa uma mulher morta e três pessoas feridas

De acordo com o BPRv, dois veículos bateram de frente. Mulher morre em acidente na SE-331

BPRv

Uma mulher de 50 anos morreu e três pessoas ficaram gravemente feridas durante uma batida entre dois veículos de passeio na SE-331, próximo a uma ponte que liga Nossa Senhora Aparecida a São Miguel do Aleixo, na noite desse domingo (12). O acidente foi atendido pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv).

Segundo a polícia, os carros bateram de frente e, com o impacto, a mulher, que era passageira de um dos veículos, não resistiu. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal.

Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados a um hospital.

