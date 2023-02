Acidente parte moto ao meio e mata homem de 25 em Tremembé

Duas motos se chocaram na avenida Luíz Gonzaga das Neves na manhã desta quinta-feira (9). Moto fica partida ao meio e duas pessoas são resgatas em estado grave após acidente em Tremembé

Arquivo pessoal

Um acidente partiu uma motocicleta ao meio e matou um homem de 25 anos na manhã desta quinta-feira (9) em Tremembé (SP). Além disso, um outro homem foi resgatado em estado grave.

O acidente aconteceu por volta das 8h na avenida Luíz Gonzaga das Neves, umas das vias que liga as cidade de Tremembé e Taubaté, no interior de São Paulo.

Jair da Silva/Arquivo Pessoal

Segundo a Polícia Militar, as duas motos trafegavam no sentido de Taubaté, quando uma delas tentou fazer um retorno e foi atingida pela outra. Na colisão, dois homens que pilotavam os veículos ficaram feridos.

Um deles, de 25 anos, chegou a ser resgatado e encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Ele deixa uma filha.

O outro motociclista também foi resgatado e permanece internado em estado grave no mesmo local.

Jair da Silva/Arquivo Pessoal

Vittorio Rienzo