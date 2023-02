Acidente seguido de incêndio deixa três pessoas mortas na BR-472, em Santo Cristo

Conforme a PRF, a colisão frontal envolvendo dois veículos aconteceu por volta das 6h deste domingo (12). As vítimas morreram no local e uma pessoa ferida foi levada para o hospital. Após a colisão, houve um incêndio

Um acidente seguido de incêndio no Km 186 da BR-472, em Santo Cristo, na região Noroeste do RS, deixou três pessoas mortas e uma ferida na manhã deste domingo (12). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal entre um monza e um caminhão de pequeno porte aconteceu por volta das 6h.

Conforme a PRF, as três vítimas morreram no local, sendo duas ocupantes do monza, um homem de 35 anos e uma mulher de 29 anos, e um homem de 43 anos que estava no caminhão Hyundai HR. Outro homem, de 25 anos, também ocupante do caminhão, foi encaminhado ao Hospital de Santo Cristo em estado grave.

O Corpo de Bombeiros de Santa Rosa, que atendeu a ocorrência, identificou as vítimas como Charles Amadeu kist, 35, Djenifer Tamara Quevedo Lopes, 29, e Marcio Adan, 43.

Por volta das 11h30min, a PRF informou que o trânsito já havia sido normalizado e os veículos retirados do local do acidente.

