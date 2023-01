Acidente termina em confusão generalizada com guardas em Hortolândia; vídeo mostra golpe de cassetete em rosto de homem

Briga na noite desta sexta-feira (27) começou depois de motociclista colidir em viatura que teria passado no semáforo vermelho. Corporação diz que ‘foi necessário o uso da força para restabelecimento da ordem’. Acidente entre moto e carro da Guarda de Hortolândia termina em confusão; veja imagens

Uma colisão envolvendo uma viatura da Guarda Municipal e um motociclista terminou em confusão generalizada no bairro Jardim Santa Izabel, em Hortolândia (SP), na noite desta sexta-feira (27). Um vídeo mostra o momento em que um agente acerta um golpe de cassetete no rosto de um homem (assista acima).

Em nota, a prefeitura informou que a guarda já havia sido acionada para atender uma ocorrência de “fluxo” na região e que, depois do acidente, “foi necessário o uso da força para restabelecimento da ordem” porque pessoas que estavam em uma lanchonete foram para cima da viatura.

Sobre a agressão, disse que denúncias podem ser feitas à corregedoria da Guarda (veja abaixo a nota na íntegra).

Por imagens de câmeras de segurança, é possível ver que o semáforo está verde para a moto quando a viatura cruza, e o motociclista acaba atingindo a lateral do carro da Guarda, que bate em um veículo estacionado em seguida.

Outros vídeos recebidos pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostram várias pessoas indo ao local do acidente, momento em que começa a confusão generalizada.

Os guardas tentam controlar a situação com spray de pimenta. Em certo momento, no entanto, um agente bate com o cassetete no rosto de um homem que está com as mãos no bolso. Na sequência, outro GM chega com o spray.

O motociclista e um guarda que se envolveram no acidente receberam atendimento médico e já tiveram alta.

Veja a nota da Prefeitura de Hortolândia na íntegra:

A Prefeitura de Hortolândia informa que, na noite da sexta-feira (27/01). A Guarda Municipal foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Jardim Santa Izabel, região do Rosolém, e durante o atendimento ocorreu um acidente de trânsito entre a viatura da ROMU e uma motocicleta e mais dois veículos que estavam estacionados na via. O acidente acarretou confronto no local e foi necessário o uso da força para restabelecimento da ordem.

Tanto o agente da ROMU quanto o piloto da motocicleta foram encaminhados para atendimento médico e não foi constatada nenhuma lesão grave nos envolvidos. Foi coletada amostra de sangue para análise de presença de álcool no organismo do condutor da motocicleta.

Todos os envolvidos foram orientados em relação às solicitações de ressarcimento dos danos aos veículos envolvidos e a administração municipal informa que qualquer denúncia à atuação das forças de segurança pode ser protocolada na Corregedoria da Guarda Municipal para que seja apurada e se necessário punida com o rigor da lei.

A guarda já havia sido acionada para atender uma ocorrência de “fluxo” / perturbação do sossego público na região.

As pessoas que se encontravam em uma lanchonete ao lado foram pra cima da viatura.

O acidente ocasionou a abertura de air bag e desmaio de um dos integrantes da guarnição. Pessoas ao redor se mobilizaram de forma agressiva na direção das equipe da Guarda tentando retirar o condutor e a moto do local, ação que por protocolo, só pode ser realizada pelo SAMU e pela perícia, com o número reduzido de agentes na ocorrência e abordagem agressiva das pessoas, a guarnição julgou necessária a dispersão de forma contundente.

