acidentes-em-estradas-federais-deixam-75-mortos-no-feriado-de-nossa-senhora-aparecida

Durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, de 9 a 12 de outubro, 75 pessoas morreram em acidentes nas estradas federais que cortam o país. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registrados 973 acidentes “causados, principalmente, pelo comportamento do condutor”, diz a corporação.

O balanço da PRF, divulgado durante a tarde desta segunda-feira (13), mostra que 248 desses acidentes foram classificados como graves e que 1.165 pessoas ficaram feridas. De acordo com a corporação, não é possível estabelecer uma comparação com o mesmo período de 2019, já que o feriado passado caiu em um sábado.

No entanto, se comparado com o feriadão de 7 de setembro, que teve a mesma quantidade de dias, o número de acidentes e de feridos foi maior agora. Já o número de mortos é menor, houve uma queda de 22,6% (veja tabela abaixo).

A PRF ainda não comentou quais foram as causas que fizeram o número de acidentes e feridos aumentar e as mortes reduzirem.

Balanço PRF – 2020

Outras infrações

Durante a operação, a Polícia Rodoviária Federal autuou motoristas e motociclistas por várias infrações. Entre elas:

4,8 mil atuações por não uso do cinto de segurança, de motoristas ou passageiros

1 mil pessoas, entre condutores e garupas de motocicletas, sem capacete

6 mil ultrapassagens proibidas

268 motoristas flagrados ao usar o celular enquanto dirigiam

6,2 mil testes do bafômetro

783 motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool

No Distrito Federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 39 acidentes em rodovias que cortam a capital. Ao todo, 44 pessoas ficaram feridas e duas morreram.

Álcool ao volante no feriadão

Criminalidade

Além das ações preventivas de segurança, 537 pessoas foram detidas pela Polícia Rodoviária Federal, entre 9 e 12 de outubro, “por diversos crimes”. Entre eles, 112 foram crimes de trânsito.

“Durante o feriadão, foram recuperados 92 veículos e apreendidas 1,5 tonelada de maconha e 64 kg de cocaína nas rodovias federais”, disse a PRF.

