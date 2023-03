Acidentes geram lentidão na entrada de Santos e Praia Grande, SP

Duas colisões aconteceram em Praia Grande e um na Rodovia Anchieta, na altura de Santos. Três acidentes causam congestionamento nas cidades do litoral de SP

Três acidentes de trânsito causaram congestionamento nos acessos as cidades de Praia Grande e de Santos, no litoral de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (1). Duas vítimas foram socorridas pelo resgate em um dos acidentes em Praia Grande e foram levadas ao PS Central.

Em Praia Grande, dois acidentes foram registrados. De acordo com a Secretaria de Trânsito (Setran), uma ocorrência aconteceu na Avenida Ayrton Senna, na altura da entrada do Litoral Plaza Shopping. Um veículo perdeu o controle e bateu a parte traseira na mureta de segurança da vida.

Por conta do acidente, uma pista teve que ser interditada. Após a retirada do carro, a pista foi liberada. Ninguém ficou ferido.

O segundo acidente foi registrado na Avenida Costa e Silva com a rua Cidade de Santos, no bairro Boqueirão. Um carro e uma moto se chocaram. Duas vítimas foram socorridas pelo resgate e encaminhadas ao Pronto Socorro Central. Após a retirada dos veículos, a via foi liberada.

Em Santos, por volta das 7h, um veículo perdeu o controle e bateu em um poste na altura do km 65 da rodovia Anchieta, no sentido São Paulo. Segundo a Ecovias, empresa que administra o sistema, por conta da batida, uma alça de retorno da via precisou ser bloqueada.

Um guincho e uma ambulância foram enviadas ao local. O carro está no canteiro lateral da rodovia e aguarda para ser removido. Ninguém ficou ferido.

Por conta do reflexo do acidente, a Avenida Nossa Senhor de Fátima, na saída de Santos, ficou congestionada. De acordo com a prefeitura, agentes da CET-Santos foram acionados no local para auxiliar o fluxo do trânsito.

