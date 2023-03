Acidentes simultâneos causam morte e deixam mulher em estado grave em Sertãozinho, SP

Colisões ocorreram pista principal e na via marginal da Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322) na noite desta terça-feira (28). Condutor de caminhão com botijões de gás morreu na hora. Homem morre e mulher fica em estado grave após acidentes em Sertãozinho, SP

Dois acidentes simultâneos causaram uma morte e deixaram uma mulher ferida em estado grave na noite desta terça-feira (28) na Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322) em Sertãozinho (SP).

Segundo a concessionária Entrevias, que administra o trecho, o primeiro acidente ocorreu na via marginal. Uma ciclista foi atingida por uma moto quando tentava atravessar a via. A mulher foi socorrida com ferimentos graves por equipes de resgate.

Caminhão carregado com botijões de gás bateu na traseira de caminhão em Sertãozinho, SP

Fabio Junior/EPTV

Instantes depois, um caminhão que seguia pela faixa 2 da rodovia bateu na traseira de uma moto. O motorista de um caminhão carregado com botijões de gás vinha atrás e não conseguiu frear a tempo. O veículo dele ainda foi atingido na traseira por outro caminhão.

O caminhoneiro que transportava gás ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. Já as demais vítimas tiveram ferimentos leves.

Por causa do atendimento às vítimas e da retirada dos veículos, o trânsito foi desviado para a via marginal e flui com lentidão.

Moto e bicicleta se envolveram no primeiro acidente na Rodovia Armando Salles Oliveira em Sertãozinho, SP

Fabio Junior/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200