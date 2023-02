Acionistas minoritários da Americanas pedem bloqueio de bens de majoritários e afastamento de conselheiros e diretores executivos

Grupo representado por escritório de advocacia em São Paulo requer, também, investigação de sócios de empresa responsável pela auditoria dos balanços financeiros da rede varejista. Fachada das Lojas Americanas em Franca, no interior de SP.

IGOR DO VALE/ESTADÃO CONTEÚDO

Uma ação movida na Procuradoria da República em São Paulo pede o bloqueio imediato de bens – incluindo imóveis e ações – dos acionistas majoritários da Americanas, além do afastamento de todos os conselheiros e diretores executivos da rede varejista.

O pedido foi feito por um grupo de acionistas minoritários representados por um escritório de advocacia paulista.

Na ação, o grupo pede, ainda que todos os conselheiros e diretores da Americanas e, também, os sócios da empresa PwC que auditaram os balanços financeiros da rede sejam investigados por crime financeiro.

Dentre os argumentos apresentados à Procuradoria, o pedido aponta suposta “gestão fraudulenta” por parte da varejista ocultada pelos balanços financeiros auditados pela PwC. O documento enfatiza que os acionistas minoritários “viram seu patrimônio reduzido a pó” após a descoberta do escândalo financeiro.

“Com este cenário de provável fraude contábil derivada de gestão fraudulenta, os mais de 146 mil acionistas minoritários da Americanas (AMER3) que acreditaram na solidez e na confiabilidade da governança corporativa do Grupo, na competência e honestidade das auditorias realizadas pela empresa PWC (PricewaterhouseCoopers), assim como em todas as informações disponibilizadas aos investidores na central de resultados da empresa , viram seu patrimônio reduzido a pó”, destaca trecho do pedido.

Vittorio Ferla