Ações contra o câncer de mama e colo do útero acontecem em Ji-Paraná, RO

Atendimento especializado acontece até sexta-feira (17). Será possível realizar consultas ginecológicas, testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e as hepatites B e C. Durante o mês de março, o Centro de Saúde da Mulher Drª Ceci Cunha, em Ji-Paraná (RO), realizará atendimento especializado contra o câncer de mama e colo de útero.

Ações contra câncer de mama e útero acontecem em Ji-Paraná

Será possível realizar consultas ginecológicas, testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e as hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, mamografia e coleta do exame preventivo (Papanicolau).

Mulheres na menopausa ou que residem em área descoberta da Equipe Saúde da Família (ESF) podem participar da ação que acontece até sexta-feira (17).

Segundo a prefeitura de Ji-Paraná, o atendimento acontecerá em livre demanda, de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e às sextas-feiras, das 7h às 13h. O Centro Ceci Cunha fica localizado na avenida Clovis Arraes, 1424.

