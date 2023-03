Ações do banco alemão Deutsche Bank caem nesta sexta-feira

Movimento de queda acontece depois que os swaps de inadimplência do banco. Papéis de outras instituições europeias também operavam no vermelho. Estátua em frente ao logo do Deutsche Bank em Frankfurt, na Alemanha. Foto tirada em 13 de dezembro de 2019.

As ações do Deutsche Bank operavam em queda nesta sexta-feira (24), após os swaps de inadimplência do banco, que protegem contra calotes, atingirem o nível mais alto em quatro anos. Perto das 13h15, as ações da instituição caíam cerca de 6,7%.

O movimento reacende as preocupações dos investidores quanto à situação do setor bancário global. Com isso, outros bancos europeus também caíam no mesmo horário, como o Société Générale (-5,54%) e o Commerzbank (-5,05%).

A crise de confiança no setor financeiro global teve seu pico na semana passada. Além da quebra de dois bancos médios dos Estados Unidos – o Silicon Valley Bank e o Signature Bank – também houve o aporte de capital feito no First Republic e a compra do Credit Suisse pelo UBS.

“O Deutsche Bank está no centro das atenções há algum tempo, de maneira semelhante ao Credit Suisse”, disse Stuart Cole, macroeconomista-chefe da Equiti Capital à Reuters. “O banco passou por várias reestruturações e mudanças de liderança na tentativa de recuperá-lo em uma base sólida, mas até agora nenhum desses esforços parece ter realmente funcionado”, completou.

Mercado Europeu

Diante do noticiário envolvendo as instituições financeiras dos Estados Unidos e da Europa, a maioria dos mercados europeus também tinha queda nesta sexta-feira (24).

O índice pan-europeu STOXX 600, por exemplo, caía 1,32% perto das 13h27, mas ainda conseguia manter os ganhos semanais.

As ações do Credit Suisse e do UBS Group AG, por sua vez, caíam 4,9% e 3,41% no mesmo momento, após a Bloomberg News ter noticiado que as instituições estão sob escrutínio num inquérito do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) sobre se os profissionais financeiros ajudaram os oligarcas russos a escapar às sanções.

