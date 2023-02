Acordo entre governo e Banco da Amazônia destina R$ 455 milhões para Roraima

Este é o maio valor repassado pelo banco para Roraima. A instituição também anunciou a abertura de uma nova agência em Rorainópolis, Sul do estado. Protocolo assinado entre Governo do Estado e Banco da Amazônia destina R$ 455 milhões para Roraima

O governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), com o presidente do Banco da Amazônia, Valdecir Tose, assinou nesta sexta-feira (24) um protocolo de intenção para os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) que deve destinar ao estado R$ 455 milhões.

O Banco da Amazônia também anunciou que vai inaugurar uma agência regional em Rorainópolis, Sul de Roraima. As cidades de Boa Vista e Caracaraí já contam com unidades da instituição financeira.

O FNO é um fundo do governo Federal que fomenta o desenvolvimento do Norte do Brasil e é administrado pelo Banco da Amazônia, que há mais de 30 anos atua nos sete Estados da região.

De acordo com o governo de Roraima, o repasse tem como base um planejamento prévio feito pelo banco com o poder executivo, instituições da cadeia produtiva e da sociedade civil locais que representam as áreas em que o dinheiro será aplicado.

Este é o maior valor repassado entre Roraima e o Banco da Amazônia desde que o acordo foi firmado em 2018. Em 2019, foram R$ 175 milhões; em 2020, R$ 752 milhões; em 2021, R$ 523 milhões; e em 2022, R$ 350 milhões.

“É um recorde de financiamento para Roraima todos os anos. Em 2018 o Basa operou com R$ 38 milhões, mas na nossa gestão o banco aplicou cerca de R$ 1,8 bilhão até agora no nosso estado. Nessa nova assinatura tem um novo investimento de R$ 455 milhões só pelo FNO”, declarou o governador Antonio Denarium.

Conforme o presidente do Basa, Valdecir Tose, o FNO é um compromisso que o banco assumiu com a sociedade na Amazônia, e a instituição já trabalha em um plano de ação para que os recursos cheguem o mais rápido possível e da melhor forma aos empreendedores.

“Roraima é um estado que vem surpreendendo positivamente o banco, ano após ano. Sempre programamos um valor para o Estado e é superado e viemos sempre batendo recordes de aplicação. E o principal, com qualidade, Roraima tem a menor inadimplência do banco, com 0,5%”, disse Tose.

