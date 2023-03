Açougue leva prejuízo de mais de R$ 500 com golpe do falso comprovante de PIX em Presidente Prudente

Suposta cliente fez um pedido de aproximadamente 15 quilos de carnes e conseguiu enganar o estabelecimento comercial na hora de fazer o pagamento pela compra. Um açougue localizado no Centro de Presidente Prudente (SP) levou um prejuízo de mais de R$ 500 em decorrência de um golpe aplicado através do uso de um falso comprovante de PIX nesta sexta-feira (3).

O proprietário do estabelecimento comercial compareceu à Delegacia Participativa da Polícia Civil neste sábado (4) e relatou que havia recebido um pedido, em nome de uma mulher, de aproximadamente 15 quilos de carnes, com o valor total de R$ 503.

Na sequência da compra, a suposta consumidora teria feito uma transação pelo PIX e o dono do açougue mandou o entregador do estabelecimento comercial levar as carnes até o endereço indicado pela mulher, no Jardim Santa Mônica.

No entanto, o comerciante percebeu logo depois que não havia sido creditado o valor do PIX enviado pela suposta cliente.

A vítima notou que o comprovante era falso e ainda tentou por várias vezes contato com a compradora.

Porém, na ocasião, a pessoa golpista já tinha bloqueado a vítima.

O caso foi registrado como estelionato. No entanto, como se trata de um crime de ação penal pública condicionada, o comerciante foi orientado na Delegacia Participativa a comparecer à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para oferecer representação.

Nesse tipo de situação, o início da investigação depende de representação (vontade) da vítima no prazo máximo de seis meses.

Vito Califano