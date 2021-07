acqua-aromatizzata-alla-frutta:-tutti-gli-abbinamenti,-per-rendere-la-tua-acqua-gustosa

Idratarsi è fondamentale, ma non sempre amiamo bere acqua insapore ed è per questo che l’acqua aromatizzata alla frutta, è ultimamente sempre la più gettonata: ecco tutti gli abbinamenti per rendere l’acqua super gustosa

acqua aromatizzata alla frutta: tutti gli abbinamenti

Bere molto e costantemente sembra essere la soluzione a tutto. Idratarsi è la parola d’ordine per dimagrire, per migliorare la pelle, per prevenire le rughe, combattere la ritenzione idrica e la cellulite. Tutto è racchiuso nel bere.

Il consiglio è quello di riuscire a bere almeno 2 litri di acqua al giorno, mentre se si fa sport anche di più. Ma quante volte, non ci va proprio? Oppure riusciamo a bere due bicchieri d’acqua, ed è già tanto?

Un modo per bere di più, è quello di aromatizzare l’acqua con la frutta, in modo da bere di più, e fare anche il pieno di vitamine e sali minerali derivanti dalla frutta. Ecco tutti gli abbinamenti per realizzare l’acqua aromatizzata alla frutta.

Acqua insaporita alla frutta: cos’è

L’acqua aromatizzata si realizza attraverso un infuso a base di acqua liscia, alla quale viene aggiunta la frutta, o volendo anche la verdura, e lasciarla in infusione per alcune ore, in modo che l’acqua possa essere più gustosa e piacevole da bere.

Acqua aromatizzata con lamponi e menta

Lamponi e menta, rappresentano una bomba di antiossidanti e fibre, ma anche di sali minerali che mantengono il corpo idratato e rendono anche l’acqua estremamente buona.

Ingredienti

200 gr di lamponi

5 foglie di menta

Mezzo litro di acqua

Come farla?

Realizzarla è davvero semplice, basta mettere a bollire l’acqua e una volta a bollore, aggiungere lamponi e menta e lasciarla raffreddare.

Dopodiché mettere l’acqua aromatizzata in frigo e berla fredda durante tutta la giornata.

Bevanda aromatizzata con arance e more

Questo abbinamento realizzato per aromatizzare l’acqua, oltre a insaporirla, permette anche di rafforzare il sistema immunitario. Le arance e le more, sono infatti ricche di vitamina C, valido antiossidante, ma soprattutto un nutriente fondamentale per rinforzare le difese.

Ingredienti

2 arance

250 gr di more

mezzo litro di acqua

Tagliare la frutta e aggiungerla all’acqua, solo una volta che è arrivata al bollore, dopodiché farla restare in ammollo per almeno due ore, e riporla in seguito nel frigo per gustarla fredda.