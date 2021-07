Acqua negli ospedali non supera i test di analisi. Rischio danni alla salute, infermieri e medici preoccupati.

Test di analisi boccia acqua minerale italiana.

La notizia, per quanto interessante, non avrebbe pertinenza con l’ambiente sanitario, se non fosse che l’acqua in questione è una delle più diffuse all’interno degli ambienti sanitari del nostro paese: l’acqua San Benedetto.

Il suo consumo infatti viene stimato (come distribuzione ai degenti, al personale e al pubblico frequentatore) in migliaia di litri ogni singolo giorno.

Il test tedesco ha preso in considerazione ed analizzato 50 bottiglie di marchi diversi di acqua minerale, analisi biochimiche e di packaging.

Il risultato?

All’interno di questa acqua sono state isolate quantità di cromo, uranio, boro oppure residui di fitofarmaci. I livelli di tali sostanze risultano ai limiti di legge. Non potevano mancare anche pesticidi e dolcificanti quali acesulfame K.

Infermieri e medici hanno dimostrato forte preoccupazione sui social, tanto che alcuni avrebbero presentato ufficiali richieste di intervento alle direzioni generali e al ministero.

