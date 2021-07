acqua-san-cassiano:-il-nuovo-sito-valorizza-il-territorio

La promozione del territorio è alla base degli ultimi progetto di Acqua San Cassiano. Va in questa direzione anche l’accordo di partnership siglato con Fondazione Aristide Merloni e Best of The Apps, relativo al progetto Apennines Discovery, finalizzato alla promozione e valorizzazione delle risorse naturali, storiche e artistiche e le tipicità gastronomiche dell’Appennino Centrale. Il progetto Best of the Apps raccoglierà documentazioni, testimonianze e suggerimenti che spaziano da itinerari da percorrere, pillole di storia, posti da visitare o tipicità culinarie del luogo, rilanciandoli sui propri canali di comunicazione.

Anche il nuovo sito dell’azienda, da poco online, nella sezione #appenninolovers, applica questo progetto. Il sito, coerente con la nuova identità visiva del marchio, ha un’interfaccia che trasmette il concetto di amore per la natura e di radicamento al territorio facendo ampio uso di fondi neutri e dilatati, e con immagini di ampio respiro in apertura delle varie sezioni. L’applicazione, scaricabile su telefonino, promuove il territorio di quattro regioni, Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria. L’obiettivo è inoltre la valorizzazione di San Cassiano, il luogo da cui nasce il nome del brand, situato tra i contrafforti dell’appennino Umbro-Marchigiano, raggiungibile attraverso i sentieri degli Appennini.

Tra le novità del marchio c’è il riconoscimento al Best Packaging 2021. Si tratta dell’oscar dell’imballaggio e vede finalista la bottiglia da 75 ml della nuova linea dedicata alle tavole più ricercate di ristoranti, bar e hotel. Il design è ispirato dalle forme dell’acqua. Anche la bottiglia richiama il territorio: ha una forma semplice e cilindrica. L’etichetta adotta i colori degli Appennini marchigiani: il verde della lussureggiante vegetazione di boschi e vallate per la naturale, il rosso brunito tipico delle rocce appenniniche per la frizzante.