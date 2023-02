Acquapendente – Brenci e Campana determinanti per l’elezione di Valentina Paterna

ACQUAPENDENTE – A pochi mesi dal trionfo nella consultazione nazionale del partito di Giorgia Meloni, con il decisivo sostegno dell’aquesiano Renzo Campana (vecchio leone della destra sociale, quella vera) capace di divulgare idee in grado di plasmare un ottimo substrato di elettori, arriva il bis alle regionali.

Questa volta Campana ha approfittato di mister preferenze Alessandro Brenci che, fuoriuscito dalla Lega, ha sposato, insieme ad un altro gruppo di amici, il progetto civico Obiettivo Italia, promosso da Alessandro Giulivi sindaco di Tarquinia. Alessandro Brenci, (nella foto con la neoeletta Valentina Paterna) il consigliere comunale più votato nasconde il segreto di una strategia politica sempre vincente. Ci può svelare qual è? Nessuna, solo il radicamento sul territorio e la profonda conoscenza delle dinamiche politiche. Nei vari incontri politici era chiaro che nessun candidato di Lega è Forza Italia aveva possibilità di elezione. lo ho chiaramente spiegato che era necessario superare la soglia 18 % per far scattare uno o più consiglieri. Gli unici in grado di farlo erano i candidati di Fratelli d’Italia, per quanto riguarda il centrodestra. In molti mi hanno seguito. I pochi che non lo hanno fatto dirottando voti e preferenze su altre forze politiche di coalizione si trova in mano un pugno di mosche: Lega e Forza Italia, a prima azzerata a livello locale la seconda con un pugno di voti”.

Sappiamo che ha lavorato assieme a Renzo Campana per lanciare Valentina Paterna, candidata vincente alle regionali. Come mai questa scelta?

Con lo storico rappresentante del Msi aquesiano ci siamo subito trovati d’accordo sul fatto che bisognava convogliare voti su chi rappresentasse alla Pisana l’onestà, la chiarezza e la precisione di idee, e Valentina lo farà sicuramente.

La roccaforte comunale del centrosinistra viterbese dovrà quindi iniziare a tremare? Non so rispondere per il momento. La Giunta Terrosi avrà alcuni anni di governo ancora da affrontare. Posso comunque dire ai miei concittadini che già da subito mi impegnerò personalmente a controllare il territorio. Abbiamo due consiglieri regionali come Sabatini e Paterna, E sono sicuro che lavoreranno al massimo delle loro possibilità anche per la realtà aquesiana.

Vittorio Ferla