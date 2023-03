acquapendente,-don-enrico-elogia-i-trevinanesi-per-l’aiuto-alle-popolazioni-di-siria-e-turchia

“Il bene non fa notizia in questa società ma esiste”

ACQUAPENDENTE – La frazione di Trevinano in questi giorni si è mobilitata per portare sostegno alle popolazioni di Siria e Turchia colpite dal terremoto dando vita ad una raccolta di

Arrivano per la popolazione meritatissimo elogio dal parroco di Acquapendente don Enrico Castauro in rappresentanza dell’Unità Pastorale che comprende anche Centeno (Frazione di Proceno), Onano e Torre Alfina. Questo il testo ufficiale della lettera di ringraziamento: “Desidero elogiare gli abitanti di Trevinano per la spontanea, generosa, iniziativa. Presso la parrocchia, infatti, sono stati raccolti generi alimentari, destinati a quelle sfortunate popolazioni. Quanto raccolto è stato poi dato alla protezione civile di Onano, che si occuperà di fare arrivare il tutto a destinazione. Bellissima collaborazione, nel bene, tra Onano e Trevinano. Come parroco di entrambi i territori, sono orgoglioso di questa goccia preziosa di carità. Il bene non fa notizia, in questa società, ma esiste”.

Vittorio Ferla