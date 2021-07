acr-messina,-sciotto:-“confermati-novelli-e-d’eboli-per-la-serie-c”

Il tecnico Novelli non è stato messo in discussione dalla società: “non ho mai visto una squadra in D allenarsi come fa lui, un maniaco”

“Ho detto ai calciatori che li avrei portati tutti in C in caso di vittoria del campionato, perché il gruppo è importante e mi ha lasciato molto entusiasta. Ovviamente la decisione dell’allenatore sarà decisiva”. Lo ha affermato il presidente Pietro Sciotto ai microfoni di Tele Cine Forum. Fresco di promozione in Lega Pro, il patron dell’Acr Messina volge uno sguardo al futuro ed annuncia intanto la conferma dell’allenatore. Ma non solo. “Novelli? Non è mai stato in discussione da parte mia, è un grande professionista – sottolinea Sciotto – . Non ho mai visto una squadra in D allenarsi come fa lui, un maniaco. Per me sarà assolutamente l’allenatore, confermato sia per me che per Carmine Del Regno. Un punto fermo anche per il futuro. Una persona semplice che vuole lavorare e fare i fatti. Anche Cocchino D’Eboli già sta lavorando per il futuro, confermato anche lui”.