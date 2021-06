Acufene: cos’è questo disturbo e come si cura il cosiddetto tinnito.

L’acufene (o tinnito) è un disturbo dell’udito che si manifesta con percezioni sonore acute (fischi, ronzii, scampanellii). Perché si crea e come curarlo.

L’Acufene è un disturbo a carico dell’orecchio che si presenta essenzialmente con una percezione sonore quasi sempre acuta. Chi ne soffre si trova improvvisamente di fronte alla presenza di fischi acuti, ronzii e scampanellii che in realtà non provengono da rumori esterni.

Vi sono due eziologie:

omogenee, ovvero interne all’orecchio;

esterne all’organo uditivo.

Da cosa è causato?

Vi sono diverse cause che possono produrre l’Acufene:

patologie che riguardano l’orecchio;

presenza di cerume in eccesso;

otite;

corpi estranei;

ipoacusia;

Sindrome di Ménière

esposizione a suoni di elevato volume;

stress emotivo

acufene ototossico (iatrogeno);

problematiche riguardanti l’articolazione temporomandibolare;

contratture muscolari;

patologie cardiovascolari;

conflitti neurovascolare;

danni neurologici (sclerosi multipla o altre patologie simili).

Vediamo come ne parlano i colleghi di Humanitas.

I sintomi principali.

L’acufene è solitamente un fenomeno soggettivo, cioè avvertito solo dall’interessato. In altri casi si può definire oggettivo, quando sia udibile da altre persone oltre a colui che ne soffre.

La condizione è spesso valutata clinicamente su una semplice scala da “lieve” a “catastrofico” in base agli effetti che esso comporta, come ad esempio l’interferenza con il sonno e con le normali attività quotidiane.

La Diagnosi.

Occorre sicuramente una buona anamnesi e una visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico per capire le possibili cause ed escludere un problema otologico. In seguito, si potranno eseguire ulteriori accertamenti mirati a verificare la presenza di altre patologie.

Il trattamento.

Generalmente il tinnito viene trattato tramite la risoluzione della patologia medica che ne è all’origine e che lo ha scatenato. Spesso la causa alla base dell’acufene rimane sconosciuta (acufene idiopatico). In questi ultimi casi il trattamento si basa sulla tecnica che mira a spegnere l’informazione sonora a livello cerebrale (habituation) a volte utilizzando apparecchi produttori di “rumori bianchi” capaci di mascherare il messaggio sonoro al cervello.